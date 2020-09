Elezioni 2020, i risultati delle votazioni per il sindaco di Dolo

Elezioni comunali 2020, si vota il 20 e 21 settembre: in questo articolo appariranno i risultati delle votazioni per il sindaco del Comune di Dolo. Per la guida del comune si sfidano due candidati: da una parte Alberto Polo, sindaco uscente, sostenuto dall'area centrista e dal Pd, dall'altra la lista Obiettivo Comune di Ivano Michelotto, uomo della Lega, che corre nella coalizione formata da Carroccio, Fratelli d’Italia, Progetto Civico e Forza Dolo. Polo schiera 16 candidati, tra i quali la capolista Chiara Iuliano e il vicesindaco Gianluigi Naletto. Stessa quota anche per Michelotto.

I dati

Elettori: 12.404