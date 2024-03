«Orgogliosamente donna, noalese e civica»: Alessandra Dini candidata sindaca di Noale

Alessandra Dini, 46 anni vicesindaco uscente di Noale, professionista nel comparto marittimo, sarà la candidata sindaco chiamata a raccogliere il testimone di Patrizia Andreotti. La candidatura è stata annunciata sabato 16 marzo, nella sede elettorale della lista civica Impegno Comune.

Oltre all’orgoglio di far parte di un progetto civico, la candidata ha rimarcato di essere anche orgogliosamente donna. «Lo sapete che a Noale i residenti sono in prevalenza donne? Cinquecento in più degli uomini. E ancora c’è qualcuno che crede non sia mestiere da donna governare la città», ha detto la Dini», che si è detta anche «orgogliosamente noalese».

«Amo questa mia città profondamente. Qui si vive bene. Me lo dicono in tanti venuti di recente ad abitare: è una dimensione a misura di persona». Sul fronte del programma sono numerose le partite avviate: dalla nuova biblioteca che troverà spazio nell’ex Consorzio agrario, vicino alle scuole, alla pinacoteca Lancerotto, nuovo polo culturale in Palazzo Scotto. E ancora: la ciclabile in via Valsugana a Cappelletta, la palestra e il parcheggio nell’area scolastica di Moniego, la riqualificazione dell’area sportiva adiacente al plesso scolastico di Briana.

A sostenere Alessandra Dini ci sono molti assessori e consiglieri uscenti e il primo cittadino Patrizia Andreotti, che sarà capolista della civica Impegno Comune. «Voglio ringraziare chi ha riposto così grande fiducia in me. Io mi rendo disponibile con la mia esperienza, le mie capacità, la rete di relazioni che ho costruito in questi anni anche fuori Noale. Ma è chiaro che conto molto sui tanti noalesi, anche giovani, che in questi mesi si sono avvicinati alla nostra civica e che sono pronti a mettersi in gioco al mio fianco».