Piazza Mercato, in commissione i costi dell'abbattimento di 48 case e delle bonifiche

«Ho chiesto i costi della demolizione delle palazzine e della bonifica». La riqualificazione di piazza Mercato a Marghera è tornata in commissione consiliare dopo le feste di Pasqua, e prima del Consiglio di Municipalità che stasera, martedì 11 aprile alle 18, prevede all'ordine del giorno la discussione sull'abbattimento delle case abbandonate e la nuova piazzetta con skate park in via Trieste. La consigliera di maggioranza Giorgia Pea in commissione al mattino ha posto all'attenzione sul tema della spesa. «Penso che prima di votare la variante urbanistica sia necessario sapere quanto costa e l'impegno di spesa per le eventuali bonifiche. Anche perché in questo caso diversamente da quanto è previsto ad esempio per il progetto di Viale San Marco dove c'è un privato che partecipa, a Marghera la riqualificazione è ad opera del pubblico».

«L'intervento mi piace - commenta Pea - Mi è stato detto che la demolizione come spesa si aggira attorno alle 500 mila euro. Saperlo era necessario per poter avere il quadro completo prima del voto in Consiglio comunale». Per le bonifiche invece è iniziata da poco un'indagine geologica del terreno spiegano i tecnici. «La relazione quindi ancora non c'è», commenta la consigliera, per questo al momento non è possibile avere contezza dell'eventuale spesa da sostenere per la bonifica.

A sollevare domande sull'inquinamento del suolo è intervenuta poi la consigliera Cecilia Tonon (Venezia è tua). «Visto quello che è successo a San Giuliano, ai Pili, e visto quanto è emerso in Viale san Marco, sotto all'ex campo di calcio del Real, è probabile il rischio che anche a Marghera ci siano depositi tossici nel terreno. Perché non approfittiamo dei lavori per fare le indagini? - Chiede Tonon - E visto che sono iniziate, perché non sapere i risultati delle analisi sul terreno prima di licenziare la proposta di delibera? Purtroppo al momento non c'è una risposta esaustiva».

Su piazza Mercato anche il consigliere Gianfranco Bettin (Lista Verde Progressista). «La giunta persevera nell’errore e cancella 48 alloggi popolari in cambio di un progetto di minima che non sistema alcun problema strutturale - afferma - L’intervento non risolve la riorganizzazione del mercato (che andrebbe ricompattato evitandone l’attuale dispersione), né è funzionale al ripensamento della presenza di strutture fisse adibite a funzioni culturali e spettacolari. Tutto risulta slegato da un progetto generale di ripensamento dell’intero sistema che va da piazzale Concordia fino a Sant’Antonio - ma in particolare per Bettin - la giunta sta procedendo in modo autoreferenziale, senza adeguato confronto con cittadinanza, associazioni e categorie, limitandosi al minimo di adempimento formale delle procedure».

Su piazza Mercato appena qualche giorno fa era intervenuto il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Giuseppe Saccà. «Il progetto presentato porta con sé diversi problemi di metodo e di merito. Non si può ridisegnare il centro senza armonizzare, attraverso una idea complessiva di città, gli interventi già in atto come il nuovo distretto e casa di comunità, la nuova questura ed il progetto di via Ulloa. Il successo del progetto nuova piazza Mercato dipenderà dalla capacità della comunità di riunirsi e lavorare per una visione condivisa per il futuro di Marghera. I tempi sono stretti ma riteniamo ancora possibili sostanziali modifiche affinché l’intervento possa essere una preziosa opportunità e non diventi l’ennesima occasione perduta» (sotto foto: Rendering della riqualificazione di piazza Mercato a Marghera, progetto giunta comunale).