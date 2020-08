Residenzialità, la ricetta contro lo spopolamento: «incentivi per chi si stabilisce a Venezia»

«Servizi più efficienti e incentivi per chi decide di trasferirsi stabilmente a Venezia. Così si combatte lo spopolamento a cui stiamo assistendo nella Venezia monumentale, ma anche in terraferma», lo sostiene la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle alle comunali di Venezia, Sara Visman, unica in corsa di genere femminile per Ca' Farsetti. La sua proposta è vicina a misure simili adottate in altre regioni italiane e all'estero.

Esempi

Un anno fa il Giornale riportò la notizia del "reddito di residenza attiva" proposto in Molise per tornare a ripopolare i borghi abbandonati. L'amministrazione avrebbe versato 700 euro al mese per tre anni a chi decideva di trasferirsi nei Comuni con meno di duemila abitanti, aprendo anche un'attività, con l'impegno a rimanere per almeno cinque anni.

«Riportare abitanti a Venezia è il vero punto per una rinascita della città», afferma Visman illustra le proposte del Movimento per invertire la tendenza. Secondo Visman «è fondamentale attirare chi decide di spostarsi per lavoro, penso ad esempio a medici e ricercatori. Se le condizioni di vita e i servizi fossero favorevoli queste persone potrebbero decidere di rimanere in pianta stabile nel nostro Comune».

Trasporti e servizi

Anche il tema del trasporto pubblico infatti, secondo la candidata sindaca, è decisivo per ripopolare Venezia: «avere servizi di trasporto pubblico locale di qualità, con collegamenti sicuri, certezza di orari e frequenza delle corse, sia per gli autobus che per i vaporetti, può rappresentare un elemento importante per evitare lo svuotamento che mina la sostenibilità futura della nostra città, e al di là della monocultura turistica».