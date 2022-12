Sambo critica sul Bosco: «Crisi drammatica e Comune spende 300 milioni per stadio e palazzetto»

«In un momento di drammatica crisi economica, il sindaco di Venezia presenta ai cittadini 300 milioni di soldi pubblici, di cui una parte a debito, per fare lo stadio e il palazzetto della pallacanestro». Lo ha detto venerdì la segretaria comunale del Partito democratico, Monica Sambo, puntando il dito contro l'amministrazione comunale perché «mentre le famiglie non arrivano alla fine del mese, i pensionati vedono il blocco della rivalutazione da parte del Governo, e la riduzione delle tasse è semplicemente ridicola, questa giunta spende soldi pubblici per “parchi divertimenti».

Secondo il Pd le risorse del bilancio si sarebbero potute utilizzare in modo differente, spendendole ad esempio per esentare l'Irpef sotto la soglia di povertà e ridurlo a tutte le famiglie, e ancora, spiega Sambo, per «potenziare i servizi sociali ai cittadini, destinare maggiori contributi al caro bollette, potenziare il trasporto pubblico locale e rendere gratuiti nidi e scuole dell’infanzia comunali».

Ma l'amministrazione comunale "tira dritto", e Brugnaro si dice piuttosto certo che la città di Venezia, entro giugno 2026, potrà disporre di uno stadio da 16 mila posti e un'arena in grado di ospitare fino a 10 mila spettatori. Il cronoprogramma, secondo quanto spiegato ieri in conferenza stampa, prevede entro il 28 febbraio 2023 la pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento delle macrostrutture che compongono il progetto; seguiranno l'aggiudicazione dei lavori entro il 30 luglio dello stesso anno e, al 30 settembre 2024, è invece prevista la realizzazione di almeno il 30 percento delle opere.