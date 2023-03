Portogruaro, il consiglio comunale vota la sfiducia al sindaco Florio Favero

Venerdì sera è arrivata la sfiducia del consiglio comunale di Portogruaro alla giunta comunale guidata da Florio Favero. Il comune sarà ora guidato in via straordinaria da un commissario prefettizio, per almeno un anno.

È stata una storia travagliata quella dell'ormai ex primo cittadino della città del Lemene, a causa di distanze all'interno della maggioranza, che lo scorso mese di agosto lo avevano portato a rassegnare le dimissioni, prima di fare marcia indietro poche settimane dopo.

Il Pd: «Epilogo inevitabile»

Secondo il Pd si tratta di un «epilogo inevitabile, che ha un trascorso di due anni e mezzo di legislatura: nessun ascolto, scelte sbagliate, nessuna visione organica per la città. Un consiglio dai toni aggressivi, critici, di sfida e di non rispetto all’interno della maggioranza. In sintesi si può dire l’esperienza governativa più fallimentare di Portogruaro degli ultimi anni».

«Lo stesso sindaco - prosegue il Pd comunale - ha ammesso che il commissario manderà avanti con maggiore celerità tutte le scelte approvate finora e che non ci saranno, quindi, fermi sulla gestione dei fondi del Pnrr».