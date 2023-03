Ludoteca di Villa Franchin, Ticozzi: «Aperta solo tre giorni a settimana»

«Nonostante la ludoteca di Villa Franchin sia quella con il maggior numero di iscritti è aperta solo tre giorni alla settimana, ho presentato un’interrogazione spinto dall’utenza». Così Paolo Ticozzi, consigliere comunale del Partito Democratico. «Chi ha provato a contattare l'assessorato, ha ricevuto come risposta che "l'organizzazione degli orari delle ludoteche sul territorio comunale è definita in funzione delle iscrizioni e dei laboratori che vengono attivati". Peccato che i dati sul numero di iscritti del 2021 e 2022 che ho recuperato con un accesso agli atti dicano che la ludoteca Terra-Ferma ha offerto il maggior numero di laboratori nel 2021 ed è la seconda nel 2022, nonostante sole 3 aperture pomeridiane».

La richiesta del Pd è quella di potenziare gli accessi. «Temo si voglia disinvestire sul sistema delle ludoteche cittadine - continua Ticozzi - nonostante l’importante servizio che forniscono in particolare a bambini e famiglie. Bisognerebbe al contrario ampliare, investire e promuovere il servizio e il gioco come passatempo sano, anche verso i ragazzi e gli adulti, con manifestazioni, attività e un rinnovo del catalogo, anche se nelle ludoteche si trovano già alcune chicche e rarità, partendo dal fatto che di appassionati di giochi da tavola in città se ne sono parecchi, come testimonia la diffusione di negozi specializzati a Mestre in via Caneve, in via Bissuola, in via Ca’ Rossa e a Marghera in via Rossarol».