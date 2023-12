Zaia: «Giulia è un big bang della storia. Fondazione in suo nome? Noi ci siamo»

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, apre a una possibile partecipazione della Regione del Veneto nella fondazione a cui Gino Cecchettin sarebbe intenzionato a dar vita contro la violenza di genere, intitolata alla figlia Giulia. «Non ci siamo ancora sentiti in merito, ma noi ci siamo», ha annunciato questa mattina il governatore a margine di un punto stampa a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale.

Nella circostanza, Zaia ha ribadito che «Giulia non deve essere solo l'ennesima vittima» di femminicidio. «Giulia rappresenta un big bang della storia, e i big bang non vanno sottovalutati - ha proseguito -. C'è una presa di coscienza della comunità che prima non c'era. Ricordo che i ragazzi non sono i principali colpevoli di femminicidio in questo Paese. Oggi abbiamo conosciuto la storia di due giovani, ma non è sempre così».

Per il governatore le nuove generazioni «sono eccezionali, spesso ci concentriamo solo sulla pianta che cade, che in questo caso è Turetta. Ma è anche vero che c'è una foresta che cresce, di cui non si parla mai, che sono gli 8mila ragazzi dentro e fuori la chiesa nel giorno del funerale, che erano lì a testimoniare la loro posizione contro la violenza di genere».