Venezia è la città dei ponti. Da quelli in pietra a quelli in ferro, dai ponti di legno ai ponti votivi montati solo in occasione di alcune feste cittadine come quella del Redentore o della Salute, i ponti a Venezia sono un'istituzione e un modo per poter collegare calli, sestieri, isole e aree cittadine altrimenti irragiungibili via terra. In totale a Venezia ci sono 436 ponti alcuni più antichi, altri più moderni, alcuni che raccontano storie affascinanti, altri privati che fungono da ingresso in case di singoli cittadini. Ma tra tutti questi ponti, qual è il più recente? Qual è il ponte più moderno di Venezia? Scopriamolo insieme.

Qual è il ponte più recente di Venezia?

Anche se tanti potrebbero pensare, per la sua notorietà, che il ponte più recente di Venezia sia il Ponte di Calatrava, cioè quel ponte che collega la zona di Piazzale Roma alla stazione di Venezia, inaugurato nel 2008 e costeuito, appunto, da un progetto dell'architetto Santiago Calatrava e spesso al centro di molte polemiche, in realtà, il ponte più recente di Venezia è un altro.

Il ponte più recente di Venezia, infatti, risale al 2017 ed è il Ponte Solesin e cioè il ponte costruito in ricordo di Valeria Solesin, la ricercatrice veneziana scomparsa nell'attentato al Bataclan, a Parigi, nel 2015. Si tratta di un ponte di ferro lungo 30 metri sul rio de la Crea e ricostruzione di un vecchio ponte già esistente abbattuto negli anni '90 perché in fase di decadimento.