I veneziani furono i primi a bere il caffè in Italia

Si potrebbe pensare, in un primo momento, che le prime città in Italia ad adottare il caffè come bevanda tipica possano essere Trieste o Napoli, cue città famose al mondo proprio per il loro caffé. Ma non è così. Nel nostro Paese, infatti, i primi ad assaggiare questa gustosa, fumante e aromatica bevanda furono proprio i veneziani. Venezia, infatti, prima di tutte le altre città nel Belpaese scoprì il caffè. Quando? Era il XVI secolo quando il caffé varcò i confini dell'Europa per essere introdotto nel nostro continente. In particolare, era il 1570 quando, per la prima volta, questa speciale bevanda fece la sua comparsa a Venezia.

Il merito di questa scoperta è da attribuire a Prospero Alpini, un medico del console Giorgio Emo che scoprì, in Egitto, il caffé, andato lì per conto della Repubblica di Venezia e lo portò in città studiandone i benefici di questi chicchi che, dopo essere tostati, producevano un bevanda nera dal gusto cimile a quello della cicoria, come si diceva un tempo.

Nel 1683 aprì a Venezia la prima bottega del caffé aperta proprio in Piazza San Marco, sotto le Procuratie Nuove, dai comercianti turchi arrivati in città e subito ottenne un successo enorme che portò la città, un secolo più avanti, a contare ben 218 caffetterie dove si poteva bere questa bevanda particolarmente apprezzata da letterati e intellettuali che solevano trascorrere molto tempo in questi locali per dibattere e discutere di temi di attualità. Di queste botteghe settecentesche, oggi, ne sono rimaste poche e la più antica è il Caffè Florian in Piazza San Marco che risale al 1720 ed è, ancora oggi, un'istituzione della città.