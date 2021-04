Alice Bullo dell’Adhp Gruppo Cosmo di Noale è campionessa regionale dei 200 metri sprint

Alice Bullo, atleta dell’Adhp Gruppo Cosmo di Noale, è la campionessa regionale dei 200 metri sprint su strada. Il titolo è arrivato al termine di una splendida gara disputata ai campionati regionali che si sono svolti nel fine settimana a Spinea.

La prova

La giovanissima pattinatrice, oltre alla medaglia d’oro nella breve distanza, è arrivata seconda nella 2000 a punti, trainando tutta la squadra che ha ottenuto altri buoni piazzamenti. In particolare Nicole Zamengo, giunta settima nella 300 metri sprint e Stefania Cazzaro, tredicesima nella 3000 a punti e infine Matilde Danieli, quinta nella 2000 a punti. Grande soddisfazione tra dirigenti e tecnici della società di Noale per questa esaltante partenza che si spera possa essere di stimolo anche per la squadra maschile che sarà in pista domenica prossima, visto che il maltempo ha costretto gli organizzatori al rinvio delle loro gare.