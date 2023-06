Tennis, conclusi gli Assoluti del Veneto: tutti i vincitori

Conclusa la seconda edizione degli Assoluti del Veneto di tennis. Teatro degli incontri il Green Garden di Mestre che ha ospitato oltre 250 giocatori provenienti da tutte le società tennistiche del Veneto. Ad orchestrarli il giudice arbitro nazionale Mauro Granzotto di Motta di Livenza (Treviso), coadiuvato dal Matteo Rossetto di Venezia. Ha diretto la kermesse Raffaella Sapori.

Competizione che ha sforato la data di conclusione, a causa degli incessanti acquazzoni che hanno implicato ritardi ed agibilità. Ben 7 i rossi messi a disposizione del club per quasi 200 partite. Le ultime nella serata di ieri hanno avuto i seguenti esiti. Nel maschile, iscritto nel palmares del Veneto dopo il successo 2022 di Federico Bertuccioli tessera del Plebiscito, Giuseppe La Vela del Tc Padova. Nella finale thriller con Pietro Romeo Scomparin, valdagnese con tessera dello Schio, sono stato sprecati dal vicentino ben 9 match-point. Bravo il siciliano di stanza a Padova, a credere con tenacia di poter riprendere il match, mettendolo in pari e bravo a riportarlo fino alla fine del terzo. Questo lo score: 2/6 7/5 6/2.

Nel femminile non poteva andare meglio in fatto di emozioni. Greta Lucchina Greco, che gioca per il Ct Vicenza, non ha smentito le aspettative e si è presentata in finale con la numero due del seeding, la padovana Martina Muzzolon che gioca per il Ct Scaligero di Verona. Parte subito bene la vicentina vincendo un set dove ha dominato l’equilibrio e quasi due ore di bel gioco. Poi nel secondo, ha subito il gioco muscolare della Muzzolon e, proprio quando questa pensava di aver pareggiato la partita, consentiva alla sua avversaria un’incredibile rimonta. Seconda volta per Martina Muzzolon nel palmares, però stavolta come finalista. Lo score, Greco (2.3) b. Muzzolon (2.4) 7/6 7/5. Terzi posti per Sophie Parente del Green Garden di Mestre e per Chiara Aprili del real tennis di Castel d’Azzano di Verona.

Il titolo regionale di 3^ categoria è di Riccardo Opi del Green Garden che per 6/3 6/1 ha messo al secondo posto Igor Rossi del Silea (Treviso). Risultato decretato dall’arbitro di sedia Vincenzo Messina di Rovigo. Nel femminile lo scudetto regionale è andato ad Alessia Vittoria Landi del Park di Villorba che in due set ha vinto con la più giovane patavina Irene Friso del Plebiscito. Partita arbitrata da Francesco Raviele di Venezia che ha assegnato la vittoria alla pari classifica trevigiana 3.1 per 6/4 6/2.

Per il titolo di 4^ categoria successo di Filippo Lazzari del Tc Venezia sul più giovane Jacopo Zambon del Tc Mestre. Incontro diretto da Pierpaolo Raviele, che ha annotato il seguente risultato 3/6 6/1 10/8 a favore di Lazzari. Nel femminile Antonio Asquino (Ve) ha assegnato la vittoria nel derby tutto Green Garden ad Alessia Ioana Mardale. Per lei 6/1 6/0 alla sua compagna di club Giorgia Perini alla sua prima finale.

Alle premiazioni ha presenziato gran parte del direttivo regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel presideuta da Mariano Scotton, presente assieme al suo vice Alessandro Zambon, alla neo consigliera Moira Baratto ed alla fiduciaria per il tennis veneziano Cristina Centenaro. Ha fatto gli onori di casa Fabio Sapori presidente del Green Garden che ha ricevuto gli elogi organizzativi dal pro Sindaco Andrea Tomaello.