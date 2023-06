Tennis, al via le semifinali degli Assoluti del Veneto al Green Garden

Assoluti del Veneto in corso al Green Garden con le semifinali maschili e femminili. Alle 17 e alle 18.30 sarà spettacolo puro in scena. Le semifinali vedono in lizza Speronello (2.1)-La Vela (2.2) e Ghedin (2.3)-Scomparin (2.2).

Nel femminile l’unico giocatore rimasto del Green Garden è Sophie Parente che cercherà di arginare la vicentina Greta Lucchina Greco ieri in gran forma, che ha regolato Francesca Covi con un 6/0 6/2. Risultato un po’ penalizzante per la trevigiana con tessera Green, che ha dato spettacolo per quasi due ore di gioco. L’altra semifinale come da pronostico sarà tra la titolare degli assoluti 2022 Marina Muzzolon e la veronese del Real tennis Chiara Aprili.

La competizione ai nastri di partenza vedeva 250 tennisti: a oggi sono rimasti soltanto in 8 a contendersi i 9 mila euro di montepremi, coordinati da Mauro Granzotto. Le finali sono previste per domani.