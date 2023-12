Tennis, chi ha vinto il rodeo di Natale al Republic di Jesolo

Rodeo di Natale al Republic di Jesolo con 25 partecipanti fino alla terza categoria. Competizione condotta da Maria Laura Perini con la supervisione di Alessandro Mior. Nel maschile il gradino più alto del podio è del goriziano Marco Gramegna che con un doppio 4/2 ha messo l’argento al giocatore di casa Matteo Zuccon. Terzo posto per Kareem Radwan del Tc Venezia.

Nel femminile vince Anna Stradi del Cittadellese al terzo set con Raffaella Stradiotto del Caerano di San Marco. Terzo posto per Elena Scola del San Donà di Piave.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Si è concluso al Davis Plus Center il primo rodeo della nuova gestione. Sotto la supervisione di Antonio Asquino, 32 i giocatori di 4^ categoria in competizione, questi i risultati: nel maschile svetta l’under 18 della Canottieri Mestre Filippo Orlandi che con un doppio 4/1 ha messo in seconda posizione il compagno di club Matteo Canella; terzi posti per Stefano Cadalt del Mogliano e per Antonio Hanau del Don Bosco di Rovigo.

Nel femminile su tutte si impone Camilla Protti, under 16, del Guizza Plus Center di Padova che al terzo set vince con Laura Volpe del Breganze. Terze Maria Chiara Pastore dello Sporteam di Maserà e Anna Bitonti del Bassano.