Tennis, gli esiti del torneo LWT di Enjoy Venice

Il trofeo LWT di Enjoy Venice ha emesso i suoi verdetti. Nel maschile su tutti Leonardo Vianello Luciani del Tc Venezia che in due set tirati vince sul compagno di club Kareem Radwan. Terzi posti per i giocatori di casa Carlo Cavalli e Massimiliano Sittaro. Nel draw rosa vince Eva Miriam Baker under 14 del Tc Venezia che con un doppio 6/2 consegna l’argento a Elena Scola del Silea.

Prossimi tornei nel Veneziano

Fino al 25/9 torneo di 3^ categoria maschile e femminile al Republic di Jesolo con 70 tennisti a confronto diretti da Alessandro Mior. Sono 7 le gare odierne in calendario, dalle ore 14 fino alle 19.30. Tutto pronto al club per ospitare le finali regionali a squadre che si contenderanno gli scudetti dalla categoria D1 fino alla D4 maschile e femminile. Due settimane quindi di spettacolo presso le strutture di Via Piola che garantiranno lo svolgimento delle competizioni anche in caso di pioggia, grazie ai due campi in terra rossa permanentemente coperti.

Dal 17 al 25/9 al Tc Dolo 3° Memorial Fernando Barbuni per giocatori di 4^ categoria maschile con 124 tennisti coordinati da Micaela Barbuni e Andrea Spolaore. Fino al 24 a Caorle torneo di 3^ maschile e femminile in atto sotto la direzione di Nicola Soncin e la supervisione di Andrea Marchesan. Attualmente sono 82 i giocatori in tenzone, ma mancano ancora i players di 3^ i quali hanno tempo fino alle 12 del 17/9 per le loro adesioni. Dal 24/9 al 2/10 torneo veterani a San Dona’ di Piave. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9. Dal 30/9 al 2/10 al Foxalta di Piave singolare maschile fino ai 3.3 Trofeo Eltec Good by Summer. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/9.