Tennis, gli esiti del rodeo di Dolo

Concluso il Rodeo di 4ª categoria maschile e femminile al Tc Dolo con due tabelloni da 24. Erano quindi in 48 i giocatori in lizza coordinati da Micaela Barbuni e Andrea Spolaore. Nel femminile, su tutte la giocatrice del Trebaseleghe Consuelo Viganò che nella finale ha messo al secondo posto la giovanissima Mistre Schiavon. Una finale tutta padovana dove la giovane del Plebiscito non è riuscita a contrastare la forza dell’avversaria. Terzi posti per l’under 18 di casa Francesca Polato e per l’under 16 vicentina Irene Lanatà. In evidenza con 3 vittorie Sabrina Tondello del Tc Padova.

Nel maschile ha sbaragliato tutti i concorrenti il vicentino del Camisano Samuele Faccin che con sei vittorie ha concluso imbattuto la kermesse. L’ultimo concorrente è stato il favorito del seeding Andrea Moro del Green Garden. Terzi posti per Marco Rossi under 16 del Lotario Monti di Camposampiero e Federico De Luca del Davis, unico giocatore che è riuscito a strappare un set al winner.

Prossimi tornei nel Veneziano