Tennis, chi ha vinto il rodeo giovanile alla Canottieri Mestre

Alla Canottieri Mestre concluso il rodeo giovanile under 14 maschile e femminile con 40 ragazzi. Nel maschile Leonardo Sandri del Mogliano festeggia il suo primo successo stagionale. Secondo posto per Antonio Giangregorio del Tc Dolo. Terzi posti per Mattia Todeschin dei Comunali di Vicenza e per il giocatore di casa Tommaso Verrati.

Nel femminile finale tutta padovana dove si impone Isabella Beato del Maserà su Costanza Cassina del Plebiscito. Terze, Veronica Ballarini dello Sporting Mestre e per la giocatrice di casa Giorgia Franzosi.

A Camponogara concluso il rodeo maschile con 22 giocatori fino ai 3.3. Alessandra Gislon ha assegnato la vittoria ad Andrea Marangon del Chioggia che al terzo set si è imposto su Alessandro Borchia del Brenta Sport. Terze piazze per Andrea Raffagnato under 16 del Monselice e per l’under 18 del Tc Dolo Simone Pezzato.