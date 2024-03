Tennis, esiti del torneo di 3ª categoria al Tc Chioggia

Al Tc Chioggia concluso il torneo di 3ª categoria vinto dal giocatore del Brenta Sport Alessandro Borchia. Con 25 partecipanti coordinati da Rossella Boscolo Brusà ed Evelyn Bacci, la competizione è stata conclusa prima della sua scadenza naturale.

Domenica la finale l’hanno giocata il direttore sportivo di casa Eugenio Boscolo Belli Sacchi e il giocatore di Vigonovo, andata in favore di quest’ultimo per 7/5 6/0. Terzi posti per l’under 16 del Monselice Andrea Raffagnato e per l’under 18 di casa Matteo Spinadin. Il draw dei neofiti è andato a favore di Alberto Sartori dell’Este che in finale in due set si è imposto sull’under 16 di casa Filippo Tiozzo Bon.

A Scorzè nel weekend si è concluso invece il rodeo femminile di 4ª categoria appannaggio di Martina Rampazzo del Cadoneghe che in finale in due set ha messo in seconda posizione Serena Zamengo dell’Istrana. Terze piazze per Silvia Baldan dell’Airone di Padova e per l’under 16 di casa Giovanna Pizzigati.