Tennis, esiti del Rodeo Open Trofeo Windtre Partner Piazza Ferretto

Al Green Garden concluso il Rodeo Open Trofeo Windtre Partner Piazza Ferretto maschile e femminile con 56 giocatori. Sara Cavallin ha ufficializzato i seguenti risultati. Nel maschile il giocatore di casa Marco Rampazzo ha confermato le aspettative da favorito del seeding, così come il vicentino del Palladio Pietro Cappellaro. E così la finale l’hanno disputata i due contendenti più accreditati, con vittoria per Rampazzo con un 4/1 4/2. Terzi posti per altri due alfieri di casa, Daniel Buffa ed Edoardo Pezzato che hanno faticato parecchio per domare la verve dei due friulani Pierandrea Valvasori e l’under 18 Matteo Casasola.

Nel femminile l’under 18 del Green Garden Alessia Vittoria Landi al terzo set ha avuto la meglio sulla friulana Giulia Zoppas con tessera del Crema. Bronzi per la romana Claudia Lapenna e per la favorita del seeding la vicentina Ludovica Ceolato. Ottima prova per un altra giocatrice del Green Garden, l’under 14 Cecilia Sacchetto, che ha fatto vedere di meritarsi pienamente la testa della terza categoria, tenendo bene il campo con la giocatrice del Tc Crema.