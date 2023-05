Tennis, esiti delle finali del campionato veterani a squadre Veneto

Weekend di spettacolo e divertimento quello appena andato in scena a Jesolo, sui campi del Republic, dove si sono svolte le finali del Campionato Veterani a squadre, la prima delle tre manifestazioni in sede unica organizzate dal Comitato Regionale Veneto Fitp. Le prossime due saranno al Tc Ca’ del Moro a fine giugno con le Final four giovanili, e a fine settembre, sempre a Jesolo, con le finali della Serie D.

Il comitato regionale sta investendo tantissimo sulla provincia veneziana. Il prossimo step saranno proprio gli Assoluti del Veneto con il montepremi di 9.000 euro, che si terrà a Mestre presso il Green Garden. Dodici le squadre intervenute per giocare le finali, ma solo sei gli scudetti assegnati al termine della due giorni. . Ecco gli esiti:

Lady 45: 1.Commodore Academy, 2. Ct Bussolengo

Lady 50: 1.Brenta Sport, 2. Union Creazzo

Over 45: 1. Tc Volpago, 2. Tc Noventa Vicentina

Over 50: 1. Tc Ca’ del Moro; 2. Ct Scaligero

Over 55: 1. At Verona; 2. Tc Ca’ del Moro

Over 60: 1.Polisportiva Caselle (Vr); 2. At Verona

Over 65: 1.Ct Bussolengo (Vr); 2. Tc Pederobba (Tv)

Presenti alla kermesse i consiglieri Fitp Veneto Enrico Zen, Marta Gardin e Moria Baratto, i delegati Deri De Stefani e Roberto Bagliardini. Infine lo staff arbitrale capitanato dal Fur Gianluca Benato, che ha chiamato Renzo Melegatti, Davide Corredig, Marco Panin, Matteo Gagliardo, Pierangelo Visentin, Massimo Giammona, Pierapolo e Francesco Raviele. È intervenuto anche il presidente del Ccug, Massimo Dambruoso.

Sempre al Republic di Jesolo, l’Open è giunto alle finali. Mercoledì 17 alle ore 18 saranno il 2.6 Davide Galvanin, vicentino del Dueville, contro il bellunese Daniele Valentino, con tessera patavina, a giocarsi l’ultima gara. L’open femminile è stato già aggiudicato alla vicentina Caterina Novello, tesserata per il Tc Padova.

Iniziata al Republic "racchette di classe", che proseguirà il 18 e 19 maggio in collaborazione con la scuola D’Annunzio di Jesolo Lido. Da giugno inizieranno i corsi estivi e da Luglio ci sarà l’Horizon Camp, molto atteso, visto il successo della scorsa estate.