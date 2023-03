Tennis, serie C: le ragazze del Green Garden prime nel girone e ai playoff

I risultati delle squadre veneziane nella 4^ giornata della serie C. Le ragazze del Green Garden finiscono prime del loro girone e vanno ai playoff. Per loro regular season terminata ed obiettivo raggiunto. Tc Venezia già salvo. L’ultima giornata del 2 aprile riserva ancora delle sorprese: potrebbe andare ai playoff, ma deve vincere in casa con la capolista Villorba.

Tc Mestre perde lo scontro diretto con il Rovigo consegnandogli la salvezza, e spalanca le porte ai play out, perché l’ultima giornata di gare li vede a riposo.

Girone 1: Tennis Comunali Vicenza p.5, St Bassano e Rovigo p.4, Tc Mestre p.2, Plebiscito (Pd) p.1. Quinta ed ultima giornata di regular season: Rovigo-Comunali Vicenza e Plebiscito-Bassano. Riposa Tc Mestre

Girone 3: Park Tennis Villorba (Tv) p.6, Tc Venezia p.4, Canottieri Padova e Belluno p.3, Ct Vicenza p.0. Quinta giornata: Tc Venezia-Park Villorba e Canottieri Padova-Ct Vicenza, riposa Belluno.

Serie C femminile, girone 4: Green Garden Mestre p.5; Canottieri Padova p.4; Comunali di Vicenza p.2; Ct Scaligero (Vr) p.1.

Prossimi tornei nel Veneziano