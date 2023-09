Torneo al Caorle Tennis e Padel: i risultati

Concluso in Corso Chiggiato a Caorle il 2° Torneo organizzato dal team Caorle tennis e padel. Erano 52 i giocatori in lizza. Nel maschile spunta il goriziano Graziano Battello che da terzo incomodo mette in fila i due favoriti. L’ultimo a resistergli è stato il giocatore del Noventa di Piave Mauro Borcini che ha ingaggiato una bella partita, conclusa al long tie-break per 10-8. Terzo posto per Enrico Peressin del Pordenone anche lui superato dal vincitore al terzo set.

Nel femminile l’udinese Daniela Roman si impone in due set sulla veneziana Giorgia Spolaor con tessera Eurosporting. Terzi posti per la sandonatese Sara Martini con tessera del Motta, l’unica ad impensierire la vincitrice. L’altro bronzo è andato all’under 18 triestina Romina Cossutta.

A Mira concluso anche il 2° torneo giovanile Lavanderia Lsg con 88 giovani. Questi gli esiti. Nell’under 12 maschile c’è Tommaso Buscato del Dolo con Orazio Maragno padovano del Tc Paola. Nell’under 14 il tabellone più partecipato su tutti Andrea Perini del Green Garden che con un doppio 6/3 ha messo in seconda posizione Giacomo Palumbo della Canottieri Padova. Terzi Alessandro Ongarato del Camposampiero e Federico Migliorato del Plebiscito.

Nell’under 16 Lorenzo Eleuteri del Tc Mestre sul giocatore del Tc Venezia Kareem Radwan. Nel femminile under 12 c’è Antonia-Stephany Bondoc del Plebiscito, dietro di lei con tante belle gare Anna Graziano del Tc Dolo. Nell’under 14 a sorpresa Costanza Cassina del Plebiscito di Padova dopo una bella gara lottata spodesta la favorita del seeding Giulia Bertolaso del Ct Vicenza.