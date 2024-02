Tennis, Teresa Novello del Green Garden vince il tabellone under 14 a Padova

Teresa Novello del Green Garden vince al Giuzza Plus Center di Padova il draw under 14. L’under 12 veneziana ha messo in riga tutte le giocatrici più esperte e quotate, sia la testa di serie 4.1 che la 4.2 Scarda in un'elettrizzante finale conclusa al terzo set per 9-7. Giovani in tenzone oggi e domani al Republic di Jesolo con 40 giovani draws maschile e femminile coordinati da Alessandro Mior.

Tornei del weekend

Rodeo Fitp al Venice Sporting Center della Polisportiva Bissuola a in via dei Mille a Mestre, per giocatori di 4ª cat. maschile e femminile con 48 giocatori coordinati da Federico Pollini

Tpra a Marcon Expert Level maschile

Rodeo Fitp a Chioggia, draw azzurro con 32 giocatori di 4ª categoria, coordinati da Eugenio Boscolo Bello Sacchi

Rodeo Fitp a Mirano i per giocatori fino alla terza categoria, nel 12° Memorial Giorgio Bertagna con 28 giocatori.

Prossimi tornei in programma nel Veneziano