Tennis, concluso il Rodeo di 3ª categoria alla Canottieri Mestre

Concluso alla Canottieri Mestre il rodeo di 3ª categoria maschile e femminile, con 35 giocatori coordinati da Costantino Zorico. Nel maschile davanti a tutti Marco Antonio Tranciuc del San Vito di Pordenone che con un doppio 4/2 ha messo al secondo posto il veronese Matteo Carlo Guiducci. Terzi posti per il maestro Cristiano Cavaldoro e per Simone Genzo del Triestino. Impresa del giocatore di casa Claudio Gheller che con 3 vittorie dalla quarta categoria si è fatto notare anche nel main draw.

Nel femminile la trevigiana Beatrice Bevilacqua con tessera dello Sporting Life Center sale sul gradino più alto. Al suo fianco Angelina Soltoianu del Guizza Plus Center. Bronzi per Giulia Cacco della Canottieri Padova e per Eliza-Anamaria Bordea under 16 del Bassano.

