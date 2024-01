Tennis, i vincitori del torneo giovanile WindTre Piazza Ferretto

Erano ben 96 i giovani a confronto nel Rodeo Trofeo Windtre Piazza Ferretto nei 6 campi del Green Garden di Mestre, coordinati da Sara Cavallin questi.

Nell’under 12 il valdostano Oliviero Pretti, con due vittorie, si è aggiudicato il seeding. L’ultima gara l’ha disputata con il giocatore di casa Gianmarco Pizzocaro. Terzi posti per Riccardo Cognolato del Green Garden e per il romano Giorgio Zanardi, quest’ultimo autore di 5 vittorie.

Nell’under 14, il draw più partecipato con 25 giocatori, Alessandro Ongarato del Lotario Monti di Camposampiero, mette tutti in fila. Dietro di lui c’è Francesco Zagatti del Tc Mestre. Terzi posti per Geremia Hanau del Don Bosco di Rovigo e per il trevigiano Giacomo Aldo Vettori dello Sporting Life Center.

L’under 16 è un affare tutto in casa Green Garden. Primo posto per Andrea Perini, secondo Giacomo Codolo e terzo Edoardo Novello. L’altro bronzo è per Giacomo Giacon padovano del Plebiscito.

Nel femminile per le più piccole, risulta insuperabile Antonia-Stephany Bondoc del Plebiscito di Padova, che si aggiudica il tabellone sia under 12 che under 14. Nel 12 la finalista è stata Teresa Novello del Green Garden, nell'under 14, Giorgia Franzosi della Canottieri Mestre.

Prossima settimana appuntamento con l'Open maschile e femminile fino ai 2.6 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 dell'1 febbraio.