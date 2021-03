Il Venezia tenta di dimenticare lo scivolone di Brescia: domani c'è l'esame Ascoli

ll Venezia torna in campo dopo la battuta di arresto contro il Brescia, avvenuta per 1-0 gol di Aye. Gli arancioneroverdi, infatti, domani pomeriggio incontreranno l'Ascoli, terz'ultimo in classifica: per la squadra di mister Zanetti la sfida diventa una possibilità di riscatto. In ballo sempre i primi tre posti in classifica. L'ultimo gradino del podio è lontano solo un punto.

I convocati

Sono 24 i giocatori convocati da mister Paolo Zanetti per la ventottesima gara. Portieri: Niki Mäenpää, Alberto Pomini, Salvatore Carotenuto. Difensori: Pietro Ceccaroni, Michele Cremonesi, Gian Filippo Felicioli, Gabriele Ferrarini, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, Giacomo Ricci, Harvey St Clair, Michael Svoboda. Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Domen Crnigoj, Luca Fiordilino, Youssef Maleh, Domenico Rossi, Anthony Taugourdeau. Attaccanti: Mattia Aramu, Riccardo Bocalon, Francesco Di Mariano, Sebastiano Esposito, Francesco Forte.