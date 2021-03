Frenata del Venezia, l'Ascoli pareggia all'ultimo e blocca gli arancioneroverdi

Il Venezia va ad Ascoli nel tentativo di superare lo stop contro il Brescia.

La partita

La gara appare subito vivace con le due squadre che in pochi minuti collezionano 2-3 occasioni per parte. Per il Venezia è Di Mariano il più in palla, sventate le sue pericolose conclusioni. L'Ascoli c'è, ma al 22' è ancora il giocatore veneziano a provare un tiro dalla lunga distanza: la difesa dell'Ascoli va in difficoltà, rischia anche l'autogol ma si salva. E' un assedio fino alla fine del primo tempo ma la squadra di casa riesce a mantenere la porta inviolata. Nella ripresa il Venezia mette subito il puntino sulle i: è Fiordilino, al 3', a incrociare un destro preciso, imparabile per Leali. E' 0-1. I marchigiani provano a prendere il pallino del gioco e si affacciano in avanti: il Venezia organizza la resistenza. Al 58' Brosco viene espulso per somma di ammonizioni. Nel finale succede di tutto: il Venezia può allungare, ma l'arbitro annulla la rete di Bocalon per fuorigioco. La gara resta in bilico: gli arancioneroverdi non la chiudono e così, all'87', la beffa. Bajic riceve e insacca facile da due passi: è la doccia fredda dell'1-1. Un pareggio che sta stretto ai ragazzi di mister Zanetti che nonostante le numerose azioni create non sono riusciti a mettere il sigillo finale. Martedì si torna in campo per lo scontro al vertice contro il Lecce.

Ascoli-Venezia 1-1

Ascoli: Leali; Pinna (81′ Mosti), Brosco, Quaranta, D’Orazio; Sabiri, Danzi (46′ Eramo), Saric (65′ Corbo); Parigini (65′ Bajic), Bidaoui (77′ Cangiano); Dionisi.

Allenatore: Sottil.

A disposizione: Sarr, Venditti, Corbo, Ghazoini, Charpentier, Avlonitis, Caligara, Cangiano, Eramo, Mosti, Bajic, Simeri.

Venezia: Pomini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino (83′ Bjarkason), Taugourdeau, Maleh (67′ Crnigoj); Aramu (67′ Forte), Esposito (81′ Bocalon), Di Mariano.

Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Maenpaa, Ferrarini, St. Clair, Modolo, Cremonesi, Felicioli, Molinaro, Crnigoj, Rossi, Bjarkason, Forte, Bocalon.

Reti: 47' Fiordilino, 87' Bajic



Espulso: 59' Brosco