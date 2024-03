Eurocup, London Lions-Umana Reyer: come vedere la semifinale in tv e in streaming

London calling direbbero i Clash. L'Umana Reyer volerà nella capitale del Regno Unito per giocare la gara di ritorno della semifinale di Eurocup Women contro London Lions, in palio il pass per la finale della competizione europea.



La partita di andata giocata al Taliercio non è stata adatta ai deboli di cuore e ha dato spettacolo agli oltre 2500 tifosi reyerini presenti a palazzo che hanno spinto le leonesse a fare una grande rimonta.

Sotto di diciannove lunghezze nella seconda frazione, le orogranata sono rientrate dagli spogliatoi con grande energia e determinazione segnando un parziale di 44-29 nella seconda parte di gara.

Pan e compagne hanno anche avuto in mano il tiro della vittoria, proprio con una tripla della capitana che ha però scheggiato il ferro chiudendo la partita con il punteggio di 68-69 a favore delle londinesi, risultato che lascia però apertissima la qualificazione.

Villa è risultata MVP della prima partita (14 punti, 4 rimbalzi, 4 assist, un pallone recuperato ed una stoppata). Ex della gara Temi Fagbenle, protagonista dello Scudetto del 2021.

Le parole di Coach Mazzon

Prima di parlare della gara, ci terrei a dire una cosa in particolare. Quando sono arrivato qui, alle prime partite mi ricordo che c'erano quattrocento persone sugli spalti, nell'ultima gara contro Londra siamo arrivati a oltre 2500 in un match infrasettimanale. Questa è una grande vittoria, ma non è solo merito della squadra. L'organizzazione che ha questo club, a partire dalla prorietà ed il Presidente, a tutte le persone che lavorano dietro le quinte, dall'ufficio ticketing, marketing e comunicazione, stanno facendo un lavoro enorme, e come squadra vorremmo ringraziare tutti, dal primo all'ultimo, perchè abbiamo un grandissimo supporto.

Andiamo a giocare in un campo difficile, Londra è una squadra forte e lo sapevamo dall'inizio. Tolte le squadre israeliane, il ranking ha favorito Londra che ha avuto la miglior differenza canestri e quindi un miglior piazzamento. E' una semifinale di altissimo livello, se dovessimo passare ritorneremo ad avere il vantaggio del campo. Con il risultato di andata è praticamente una partita secca, dobbiamo giocare per vincere. Non ci dobbiamo esaltare se vinciamo e non dobbiamo essere tristi se perdiamo, è vero che nella gara di andata abbiamo giocato un quarto non all'altezza, ma guardando gli altri tre, i parziali sono a nostro favore. Può capitare a tutte le squadre, ci sono gli avversari, a volte sono bravi loro, altre siamo più bravi noi. Non dobbiamo pensare che se una cosa va bene gli altri sono meno forti, mentre se va male siamo noi che siamo scarsi. Questa è una cosa che dobbiamo capire. Andremo lì per giocarci l'accesso alla finale al meglio delle nostre possibilità.

London Lions-Umana Reyer: come vedere in tv e in streaming le semifinale

Umana Reyer Venezia-London Lions Palla a due alla Copper Box Arena di Londra, martedì 12 marzo alle ore 20 italiane.

La partita sarà visibile sul canale ufficiale Youtube FIBA e su www.reyer.it