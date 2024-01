LBA, la GeViNapoli sbanca il parquet dell'Umana Reyer nel posticipo

La 15° giornata delle sorprese nel campionato di basket di Serie A si conclude con la clamorosa vittoria della GeVi Napoli in casa dell'Umana Reyer Venezia per 89-81.

Campani trascinati nel posticipo dai 22 punti e 5 rimbalzi di Sokolowski e dai 19 di Pullen.

Non bastano a Venezia i 18 punti di Tucker, i veneti falliscono così l'occasione i issarsi da soli al comando della classifica a scapito di Brescia. Vittoria pesante, invece, per Napoli in chiave playoff con i campani che agguantano Milano e Reggio Emilia.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer Venezia) - C'è il recupero di Simms, anche se lo starting five è confermato (De Nicolao, Tucker, Parks, Brooks e Tessitori). L'ex Parks è subito protagonista con i primi 5 punti orogranata (5-2 all'1'30”) seguiti da una stoppata. L'Umana Reyer gioca più di squadra, ma Napoli è precisissima dall'arco, in particolare con Zubcic e Sokolovski che, dopo un paio di canestri di Tessitori, danno il là all'allungo, con time out veneziano al 5'30” sull'11-19

Al 6' entra Kabengele, subito presente sotto le plance, con la sfida che però va avanti soprattutto dall'arco e la Gevi ne approfitta per portarsi sul 19-29 al 9' e chiudere poi sul 21-29. Lo spettacolo continua nel secondo quarto, con una tripla in equilibrio non facile di Wiltjer e una schiacciata dal palleggio di Kabengele, che poi firma anche il 28-31 al 12'30” dopo il time out campano. Napoli risponde con uno 0-7 per il 28-38 al 14', poi è di nuovo Parks a dare il là al 9-0 in cui si accende Tucker, autore anche della parità a 40 al 17'.

Due triple del solito Sokolovski ricostruiscono il margine ospite sul 40-46 al 18', ma l'inerzia resta orogranata e l'Umana Reyer rientra negli spogliatoi avanti 47-46.

Anche in avvio di secondo tempo a trascinare gli orogranata è Parks, protagonista nel 54-49 al 23'. Il match, che conferma l'alta spettacolarità, procede però ad elastico: 54-56 a metà quarto, 61-58 al 26' con time out ospite. La zona di Napoli riesce ad arginare l'attacco veneziano e al 29' è 61-65, con un botta e risposta tra Brown jr. e Pullen nel finale di quarto, per il 67-68 all'ultimo intervallo.

Dal 69-68 di Parks che apre il quarto periodo, la Gevi infila uno 0-7 con time out orogranata al 32'30” sul 69-75, che diventa 69-77 alla ripresa del gioco. L'Umana Reyer porta gli avversari al 34', con Spissu che torna a muovere il punteggio dopo quasi 4' e Tessitori che costringe la panchina ospite a un nuovo time out subito dopo metà quarto sul 74-77. Napoli riesce però a trovare più energia nel finale, tenendo l'Umana Reyer sempre almeno a un possesso pieno di distanza, chiudendo infine 81-89.

L'Umana Reyer tornerà in campo in casa mercoledì 10 (ore 20) a Istanbul con il Besiktas per l'EuroCup, mentre domenica 14 sarà di scena (ore 16.30) a Varese in campionato.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Umana Reyer Venezia – Generazione Vincente Napoli 81-89 Parziali: 21-29; 47-46; 67-68

Umana Reyer: Spissu 9, Tessitori 9, Casarin, A. De Nicolao, Janelidze ne, Kabengele 8, Parks 17, Brooks 2, Simms 3, Wiltjer 9, Brown jr. 6, Tucker 18. All. Spahija.

GeVi: Pullen 19, Zubcic 17, Ennis 4, G. De Nicolao, Sinagra ne, Owens 15, Brown 10, Sokolovski 22, Lever 2, Bamba ne, Mabor Dur Biar, Ebeling. All. Milicic.

GLI HIGHLIGHTS