I 2000 del Taliercio spingono la Reyer alla vittoria contro la Geas

In un Taliercio bollente (oltre 2000 spettatori), l'Umana Reyer vince 71-58 il big match contro l'Allianz Geas Sesto San Giovanni ritrovando la vittoria in campionato e consolidando il primo posto in classifica.

Dopo un primo quarto di difficoltà, le orogranata mettono in campo fisicità ed energia segnando un parziale di 50-18 a cavallo tra il secondo ed il terzo periodo. Grande prestazione di Kuier (18 punti, 7 rimbalzi e 3 assist), Shepard (16 punti, 9 rimbalzi e 3 assist) e Villa (10 punti, 6 assist e 2 rimbalzi). Nelle rotazioni delle orogranata rimane fuori Makurat.

LA PARTITA

Coach Mazzon sceglie Villa, Berkani, Fassina, Kuier e Shepard per iniziare il match. La gara inizia ad alti ritmi con attacchi frizzanti delle due formazioni: Gwathmey guida Geas, ma Villa e Fassina rispondono presenti dal lato orogranata (7-6 al 4').

Le lombarde hanno percentuali più alte al tiro e la difesa a zona messa in campo da coach Zanotti imbriglia l'Umana che subisce un parziale di 9-0, 7-15 e time out per la panchina veneziana. Il due su due di Villa interrompe il digiuno, ma Geas continua ad avere l'inerzia del match chiudendo il primo quarto avanti 13-20.

Il primo canestro della seconda frazione arriva dopo un minuto e mezzo con Shepard che si iscrive al match. L'Umana trova fluidità in attacco piazzando un break di 7-2, la tripla dell'ex Gorini è il canestro del meno due veneziano.

Le padrone di casa, spinte dal pubblico reyerino, alzano la pressione difensiva con l'Allianz che fatica a trovare la via del canestro. Held esordisce nel match e il canestro di Pan permette alla Reyer di mettere la testa avanti.

L'Umana continua a macinare punti in attacco con Kuier e Shepard protagoniste, Held mette la sua prima tripla in maglia Reyer e l'assist al bacio di Villa per Kuier vale il 40-28 di fine primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi, Pan e compagne danno spettacolo al Taliercio. Sono infatti undici i punti targati Reyer a fronte dei tre delle lombarde: Shepard e Kuier trascinano le orogranata sul +20 (51-31).

La lunga finlandese è un rebus per la difesa ospite e, con le giocate difensive della capitana Pan, Venezia tiene salde le redini della gara con coach Mazzon che fa ampie rotazioni mettendo Nicolodi e Logoh sul parquet. Il punteggio al 30' è 63-38.

Ad inizio quarto quarto, Geas non molla un centimetro con Trucco e Moore sugli scudi. La tripla di Nicolodi muove il punteggio per le orogranata, il ritmo della partita si abbassa inevitabilmente, Sesto ricuce parzialmente il gap, ma a vincere è l'Umana Reyer che porta a casa il big match con il punteggio di 71-58.

IL TABELLINO

Umana Reyer Venezia - Allianz Geas Sesto San Giovanni 71 - 58 (13-20, 40-28, 63-38, 71-58)



UMANA REYER VENEZIA: Logoh, Berkani* 2 (1/4, 0/3), Gorini 5 (1/3 da 3), Villa M.* 10 (1/4, 2/4), Nicolodi 3 (1/1 da 3), Pan 7 (2/3, 1/2), Meldere NE, Held 3 (1/2 da 3), Cubaj 1 (0/2 da 2), Fassina* 6 (2/4, 0/1), Shepard* 16 (6/12 da 2), Kuier* 18 (5/5, 2/5) Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 17/34 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 13/21 - Rimbalzi: 36 6+30 (Shepard 9) - Assist: 19 (Villa 6) - Palle Recuperate: 7 (Villa 2) - Palle Perse: 10 (Shepard 4)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C.* 2 (1/5, 0/1), Moore* 16 (7/12 da 2), Conti 7 (2/5, 1/2), Begic 2 (1/2 da 2), Arturi NE, Bestagno, Tava NE, Trucco* 6 (0/2, 2/3), Panzera* 13 (2/4, 3/6), Gwathmey* 12 (4/8, 1/2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 17/40 - Tiri da 3: 7/15 - Tiri Liberi: 3/6 - Rimbalzi: 29 3+26 (Moore 9) - Assist: 19 (Trucco 7) - Palle Recuperate: 9 (Panzera 3) - Palle Perse: 13 (Moore 3) - Cinque Falli: Begic

Arbitri: Nuara S., De Biase S., Yang Yao D.