Umana Reyer stellare, arriva il tredicesimo successo consecutivo

E sono 13! L'Umana Reyer vince 57-63 contro l' Allianz Geas Sesto San Giovanni al termine di una gara dal finale thriller e centra la tredicesima vittoria consecutiva rimanendo in testa alla classifica. Le orogranata si prendono l'inerzia del match con ampie rotazioni toccando anche il +17 nel terzo quarto e resistono al tentativo di rimonta delle lombarde portando a casa una vittoria preziosa. Top scorer della gara Matilde Villa a quota 18 punti, in doppia cifra anche Shepard (13) e la capitana Pan (10) a segno sul finale con la tripla decisiva. Geas arriva alla sfida priva di Begic e dell'ex Caterina Dotto, mentre l'Umana può contare sul roster completo.

La partita

E' subito la ex Gorini a sbloccare la gara, poi sono Fassina e Shepard a segnare, ma Geas risponde colpo su colpo: 8-9 dopo tre minuti di gioco. Le lombarde vanno presto in bonus, Kuier firma il +5 ma Gwathmey non ci sta e riporta sotto le sue 14-15 con quattro punti personali consecutivi. Sul finale del quarto, l'Umana trova un mini break di 7-0 chiudendo avanti 14-22 dopo dieci minuti di gioco.

Ancora Gwathmey ad inizio seconda frazione prova a ridurre il gap (18-22). Le orogranata faticano a segnare (saranno solamente 4 i punti segnati in cinque minuti) e trovano il primo canestro a 7'56 con Shepard. Le rossonere provano ad avvicinarsi, ma le percentuali basse al tiro non premiano le azioni costruite. Coach Zanotti prende tecnico per proteste e Villa capitalizza il libero che vale il 22-29. Ancora la play orogranata a firmare il +9, poi botta e risposta Gwathmey-Shepard in chiusura del secondo tempo, 24-33.

Nel terzo quarto la squadra di coach Mazzon cambia marcia. Gorini è la principale arma offensiva e segna 7 punti in fila per il 29-42. A Bestagno viene fischiato antisportivo per un fallo su Villa che produce 5 punti all'attacco orogranata. Fassina a segno dalla lunga distanza ed è poi ancora Villa per il massimo vantaggio della gara, +17 (33-50). La capitana Pan sale in cattedra negli ultimi possessi e il quarto termina 38-54.

Negli ultimi dieci minuti di gioco succede di tutto. L'Umana ha un blackout e subisce un parziale di 12-0 firmato Gwathmey, Moore e Conti (50-54). Villa dà respiro alle sue riuscendo a segnare il primo canestro targato Reyer della frazione a 3'31" dal termine e segnando poi due su due ai liberi. Poi è Panzera con 7 punti consecutivi a riportare sotto di uno Sesto (57-58). A 21 secondi rimasti sul tabellone la capitana Pan segna una tripla importantissima per il 57-61. Geas sbaglia ed è costretta a fare fallo sistematico, Villa fa due su due chiudendo definitivamente la gara: 57-63 il risultato finale.

Le dichiarazioni post gara

Coach Mazzon "Era evidente che incontravamo una squadra fresca che ha avuto un turno di riposo e il tempo di ricaricarsi. Sapevamo di come Geas giochi bene e vada ad attaccare le debolezze avversarie. Loro hanno fatto una grande gara, ma noi siamo riusciti a rispondere. Quando siamo arrivati avanti di sedici pensavamo che la partita fosse chiusa, e invece fuori casa contro squadre che hanno qualità come le loro le partite non sono mai chiuse. Devo dire brave alle nostre ragazze. Abbiamo fatto 18 su 18 ai liberi, abbiamo tirato in lunetta molto bene anche nell'ultima partita di coppa e stiamo imparando che in alcuni momenti è importanti andare a cercare i contatti per prendere fallo. Stiamo lavorando anche in questa parte del gioco. Oggi è stato importante visto il finale "punto a punto.

Matilde Villa: "Sapevamo di affrontare un avversario di qualità e stasera lo ha dimostrato. E' stata una gara tosta, loro ci hanno messo in difficoltà ma noi siamo state brave a rimanere lucide nei momenti difficili nel finale punto a punto, vincere in trasferta non è mai facile. In settimana lavoreremo sulle cose che dobbiamo migliorare, ma è stata una grande vittoria di squadra".

Il tabellino

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Umana Reyer Venezia 57 - 63 (14-22, 24-33, 38-54, 57-63)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 10 (5/11 da 2), Conti* 17 (1/6, 5/10), Arturi, Bestagno, Tava, Trucco* 2 (1/4, 0/1), Panzera* 14 (5/9, 1/2), Ramon NE, De Lise NE, Ostoni NE, Gwathmey* 14 (4/10, 0/2), Minora NE Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 16/43 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 33 10+23 (Moore 6) - Assist: 8 (Gwathmey 3) - Palle Recuperate: 13 (Conti 3) - Palle Perse: 17 (Conti 4)



UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Berkani, Gorini* 9 (3/4, 1/1), Villa M. 18 (3/5, 1/3), Nicolodi*, Pan 10 (1/2, 2/4), Meldere NE, Makurat* 2 (0/1, 0/2), Cubaj, Fassina* 9 (2/5, 1/2), Shepard* 13 (5/9 da 2), Kuier 2 (1/4, 0/1) Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 15/33 - Tiri da 3: 5/15 - Tiri Liberi: 18/18 - Rimbalzi: 33 5+28 (Cubaj 8) - Assist: 11 (Cubaj 3) - Palle Recuperate: 7 (Fassina 3) - Palle Perse: 20 (Shepard 5)

Arbitri: Cassina F., Marzulli M., Pratico' F.