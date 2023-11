Calcio a 5, cambio in panchina per lo Sporting Musile

La società Sporting Musile comunica che Mauro Furlan non è più l’allenatore della squadra. La dirigenza rende noto già il nome del suo successore, che da ieri sera ha preso in mano le redini del gruppo.



Si tratta di Patrick Marcon (nella foto), 52 anni, tecnico trevigiano di Ponzano Veneto, che era in attesa di una chiamata dopo l'ultima avventura sulla panchina del Caerano Crocetta in serie C2. Patrick gode di un curriculum di tutto rispetto, sia da calciatore con numeri pazzeschi da autentico bomber, che poi da mister: ha infatti segnato ben 426 reti nei campionati FIGC in 16 stagioni, vestendo le maglie di Ponzano, Moniego, Alta Marca in C1, con la Luparense in B nel 2000/2001 (6 reti e promozione in A2, più Coppa Italia), con lo Sporting Marca sempre in B l'anno dopo (16 gol), poi all'Alta Marca in C1 (36 reti e promozione in B), al Conegliano (C1, 29 gol), successivamente al Mareno in C2 (36 centri e promozione in C1), l'anno dopo ancora lì con 18 gol; tappe anche nel veneziano con lo Spinea (C1, 20 gol), ha chiuso le ultime annate con Diavoli Rossi (C1), Colfosco e Sporting Crocetta entrambe in C2. Poi ha iniziato un periodo da allenatore-giocatore con l'Arcade tra campionato CSI e poi in D, e con le giovanili da allenatore ha portato la Under 12 alle finali nazionali come unica rappresentante del Veneto. Nelle stagioni più recenti è stato tecnico di Atletico Conegliano in C2 per due stagioni e appunto l'anno scorso al Caerano Crocetta fino a dicembre 2022. Ed ora, una nuova avventura con lo Sporting Musile, col quale inizierà da stasera gli allenamenti in vista della partita di debutto, venerdì, contro l'Unione Ezzelina.