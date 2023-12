Coppa Italia Serie C, il Venezia travolge il Villorba

VILLORBA - VENEZIA 0-4



Reti: 15’ Gismann; 53’ Willis, 55’ Willis, 62’ Zuanti



Villorba: Boanda; Ciferri (24’ st Fighera), Morettin (11’ st Sandi), Bassani, Ghezze, Foltran (30’ st Zilli), Sperduto (7’ Colombo), Zilli, Rossi, Oleucci (39’ st Donadel), Gava. Allenatore: Fabrizio Melissano.



Venezia: Palmiero; Gismann, Dieudé, Poli, D’Avino, Quaglio (11’ st Grossi), Cortesi (7’ st Mattiello), Penzo (24’ st Govetto), Tasso (39’ Squizzato), Willis (30’ Tiozzo), Zuanti. Allenatore: Tatiana Zorri

Altra vittoria schiacciante per le ragazze di Tatiana Zorri che si impongono per 4-0 sul campo del Villorba. Al sesto minuto, la neo arrivata Kailey Willis si rende subito pericolosa calciando di poco fuori. Bastano solo 15 minuti alle leonesse per passare in vantaggio, sugli sviluppi di un corner ci prova inizialmente Willis di testa ma la sua conclusione viene respinta, sugli sviluppi dell’azione a seguito di un cross, si fa trovare pronta Gismann che con un’incornata trova la rete dello 0-1. Al 25’ primo squillo del Villorba, Zilli sul filo del fuorigioco riceve palla e calcia ma Palmiero si fa trovare pronta deviando in corner. Prima dell’intervallo il Venezia si rende pericoloso con una punizione dal limite di Cortesi che esce di poco e con una conclusione di Zuanti che, dopo due dribbling, tira ma la palla termina alta sopra la traversa.



Nella seconda frazione arriva subito dopo cinque minuti una chance per le leonesse, cross di Tasso dalla destra la palla attraversa tutta l’area piccola e per un soffio Quaglio in scivolata non trova la rete. Solo qualche minuto più tardi arriva il meritato raddoppio: Willis trova il gol all’esordio con un gran colpo di testa e fa 0-2. Il terzo gol arriva al minuto 10, dopo un’azione pregevole condotta dal Venezia, la palla arriva a Willis che di testa impatta a botta sicura sul secondo palo e il portiere avversario riesce a respingere la prima conclusione ma, sulla seconda, non può nulla e l’attaccante maltese trova così il gol dello 0-3 e la sua seconda marcatura in maglia arancioneroverde. Al 18’ Zuanti completa l’opera e fissa il risultato finale sullo 0-4 involandosi sulla palla dopo un’altra respinta di Boanda. Una partita a senso unico nella ripresa, ben giocata dalle leonesse che accedono al secondo turno di Coppa Italia a punteggio pieno dopo aver siglato 14 reti in 3 partite e mantenendo sempre la porta inviolata. Prossimo appuntamento di Coppa contro il Venezia Calcio 1985 il 4 febbraio 2024.