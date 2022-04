Calvi vince contro Albignasego

Già al 7' vi un tiro al lato di Stalla. Poi al 13' si registra una respinta alta di pugni di Bala mentre al 19' c'è un tentativo velleitario di pallonetto di Cecchele che un minuto dopo ha una buona occasione che spreca malamente. La superiorità della Calvi si concretizza al 23' quando Peron dalla destra crossa sul secondo palo dove l'accorrente De Vido non fallisce l'impatto per portare in vantaggio la sua squadra. Al 30' Peron ci prova dalla sinistra e Bala è costretto a deviare in corner di piede. Il raddoppio si materializza al 38' quando Bellia è il più lesto di tutti a raccogliere una corta respinta e a battere Bala alla sua destra.

La ripresa

Sembra tutto archiviato per la squadra di casa ma ad inizio ripresa l'Albignasego riparte con più cattiveria ed al 2' incertezza difensiva della squadra di casa, tornata in campo forse un tantino rilassata. Palla indietro per il portiere Carraro che viene intercettata da Arma su cui l'estremo difensore noalese è costretto a fare fallo. Rigore che lo stesso Arma trasforma. La Calvi non si disunisce ed all'8' De Vido si presenta solo davanti a Bala, che in uscita riesce a respingere. Insiste la squadra di casa ed all'11' Coppola impegna ancora Bala che blocca a terra mentre al 17' De Vido esita troppo e perde una ghiotta occasione. La Calvi controlla, L'Albignasego non impensierire la Calvi ma il risultato resta in bilico anche se è sempre la Calvi quella che pare più vicina al gol. Come al 38' quando Bala è lesto ad anticipare Chia al limite dell'area. Tutto sembra volgere a favore della calvi ma al 45' colpo di scena. E quando sembra ormai tutto scritto al 45' Bellia tocca di mano in area e l'arbitro concede il secondo rigore ai padovani. Batte Arma ma Carraro intuisce e salva il risultato da un altro pari beffardo dopo quello di Scardovari.