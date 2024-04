Chioggia torna nel calcio che conta dopo 48 anni, l'Union Clodiense è promossa in serie C

L'Union Clodiense è in Serie C: i granata battono 2-1 le Dolomiti Bellunesi nel big match e festeggiano la vittoria del campionato. La squadra di Antonio Andreucci parte fortissimo al Polisportivo, andando a segno dopo neanche dieci minuti con Beltrame. I bellunesi restano però in partita e pareggiano al 16' della ripresa con De Paoli. L'Union non demorde e al 30' rimette la testa avanti con Munaretto: è la rete che vale la vittoria del torneo e il ritorno tra i professionisti dopo quasi cinquanta anni.

La società, in attesa di festeggiare alla grande domenica prossima, ha chiamato a raccolta i tifosi allo stadio Ballarin alle 21 per aspettare la squadra di ritorno dalla trasferta bellunese.

Tra i primi a complimentarsi il sindaco di Chioggia Mauro Armelao: "E così dopo 48 anni la prima squadra della nostra città torna in serie C. Un ringraziamento da parte mia al Presidente Ivano Boscolo Bielo che ha sempre creduto e inseguito questo sogno. Ora corsa contro il tempo per adattare lo stadio Aldo e Dino Ballarin ai requisiti necessari alla serie C. La città merita sotto tutti i punti di vista anche dal punto di vista sportivo e calcistico. Un grazie al mister Andreucci, al direttore sportivo Cavagnis e a tutto lo staff tecnico e sanitario dell’union clodiense. Ogni domenica scendevano in campo dei leoni che hanno meritato questo grandissimo successo e hanno trasformato il sogno di una città in una magnifica realtà".