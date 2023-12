Coppa Italia femminile, il Venezia travolge la Triestina

Partenza a razzo per le leonesse che, sul campo della Triestina, passano in vantaggio dopo appena un minuto grazie al gran tiro di Penzo che segna dagli sviluppi di un corner battuto da D’Avino. Passano pochi secondi e il Venezia raddoppia: recupero palla di Penzo a centrocampo, passaggio filtrante per Tiozzo che anticipa il portiere e sigla lo 0-2. Al 10’ arriva anche la terza rete, dal limite dell’area ci prova Zuanti, il portiere avversario respinge me Furlanis si avventa sul pallone e trova il gol dello 0-3. Si chiude un primo tempo sancito dal dominio delle leonesse di Tatiana Zorri.



Il secondo tempo è ancora tutto a tinte arancioneroverdi, le leonesse controllano la partita e al 55’ trovano la quarta rete del match con Alice Zuanti che riceve palla dalla sinistra, si invola verso la porta e con una conclusione di punta infila il portiere avversario. Al 74’ c’è gloria anche per la subentrata Canciello che segna e sigilla il risultato finale sullo 0-5. Si chiude così una gara che ha visto un Venezia dirompente e domenica prossima ci sarà un altra partita di Coppa in trasferta contro il Villorba per provare a chiudere al meglio questo 2023.





Triestina - Venezia 0-5



Marcatrici: 1’ Penzo, 2’ Tiozzo, 10’ Furlanis, 55’ Zuanti, 74’ Canciello



Triestina: Malaroda; Castelli, Usenich, Gaspardis, Virgili, Alberti, Capasso, De Donatis, Tortolo, Nuzzi, Nemaz- Allenatore: Luca Della Mea.



Venezia: Palmiero; Gismann, Dieude’ (7’ st Costantini), Poli, Quaglio (1’ st Grossi), D’Avino, Mattiello, Penzo (17’ st Squizzato), Furlanis, Tiozzo (1’ st Govetto), Zuanti (26’ st Canciello). Allenatore: Tatiana Zorri.