Coppa Italia Serie D, Union Clodiense in campo ad Adria con due rinforzi

La Coppa Italia di Serie D entra nella fase importante e oggi pomeriggio l'Union Clodiense sarà impegnata sul campo dell'Adriese per un derby sempre molto caldo.





L'allenatore dei granata Antonio Andreucci ha così presentato la partita: "Andiamo ad Adria, è l'ottavo di una competizione a cui tutti ora a questo punto del torneo ci tengono particolarmente, noi giocheremo con grande impegno e intensità per poter passare il turno. Sarà una buona occasione per vedere all'opera i ragazzi nuovi arrivati a dicembre, inoltre due nuovi che si sono aggregati al gruppo: Andrea Magri, portiere classe 2003 che viene dalla Pistoiese scuola Spal e Alessandro Marocco, terzino 2004 primavera della Samp, ex giovanili dell'Inter. Per noi è un'opportunità per mettere minuti nelle gambe ma non solo, perché a questo punto della competizione andare avanti sarebbe motivo di grande orgoglio per provare a vincere un trofeo importante".