Eccellenza, i risultati e i marcatori di oggi pomeriggio

Dopo la sosta per le festività è ritornata in campo l'Eccellenza veneta per la 20^ giornata di campionato.

La Calvi Noale con una doppietta di Sebastiano Coin è andata a imporsi sul difficile campo dell'Eclisse Carenipievigina. La squadra di Pulzetti, complice la sconfitta del Treviso con la Godigese, si è portata così a soli 4 punti dalla vetta.

Pareggio in extremis per il Sandonà sul campo del Portomansuè che riesce a portare a casa un punto. I biancocelesti vanno sotto di due reti nel secondo tempo ma riescono a rimettersi in carreggiata grazie ai gol di Pasqual e capitano Fortunato.

Pari per il Caorle-La Salute a Padova: sul campo dell'Arcella i litoranei vanno avanti con la rete di Fiore e pregustano tre punti pesanti, Stangherlin al 95' gela però la squadra di Soncin per l'1-1 finale.

L'ultima veneziana in campo oggi era solo la Robeganese (turno di riposo per lo Spinea) che tra le mura amiche ha impattato per 0-0 con l'Unione Limana Cavarzano in un delicato match della zona salvezza. Un punto che muove appena la classifica e lascia la squadra in penultima posizione, a sei punti dai playout.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori odierni

Arcella-Città di Caorle-La Salute 0-0

Eclisse Carenipievigina-Calvi Noale 0-2: Coin x2

Giorgione-Opitergina 0-1: Morbioli

Godigese-Treviso 1-0: Pinton

Liapiave-Liventina 2-0: Agostini, Paladin

Portomansuè-Sandonà: De Biasi, Furlan, Pasqual, Fortunato

Robeganese-Unione Limana Cavarzano 0-0

United Borgoricco Campetra-Istrana 3-1: Fabiano, Cappella x2, Tescaro

Vittorio Falmec SM Colle-Piovese 4-0: autogol, Badio, Cima, Pellicanò