Eccellenza, il Caorle-La Salute pareggia con l'Arcella

ARCELLA–CAORLE LA SALUTE 1-1

ARCELLA PADOVA: T. Rossi, Toso, Rubin, Boscaro, Zavan (37’ st Vidor), Varnier, Plamadeala, Bettonte (37’ st Danielli), Tamponi, L. Rossi (44’ st Menato), Teodoro (32’ st Stangherlin). A disposizione: Bissacco, Maritan, Righetto, Friso, Fincato. Allenatore: Fonti.

CAORLE LA SALUTE: Dal Ben, Pagnoni (21’ st Zentil), Ristic (43’ st Laino), Seno, Slongo, Teso, Spader, Livotto, Dalla Bianca, Ferrarese (13’ st Fiore), Ferrazzo (21’ st Manoni). A disposizione: Tonello, Zecchin, Bortolussi, Franceschetto, Brunelli. Allenatore: Soncin.

ARBITRO: Manzini di Verona

GOL: 32’ st Fiore, 50’ st Stangherlin.

NOTE: ammoniti Toso, Varnier, Teodoro, Ferrazzo. Angoli 6-3. Recupero 1’ e 5’.

In una gara dalle mille emozioni, succede tutto nell’ultimo quarto di partita: Arcella e Caorle-La Salute si dividono la posta in gioco e portano a casa un punto a testa, nel primo match del 2023. Un pari che non sposta i giochi in zona playout. Le reti arrivano entrambe nel secondo: al 32' in ripartenza il Caorle-La Salute pesca il diagonale rasoterra di Fiore, che sblocca il risultato. Sembra calare il gelo sui bianconeri, che invece reagiscono: all’ultimissimo tuffo, in pieno recupero, sull’ultimo calcio d’angolo disponibile arrivano tutti in area, a segnare è il neoentrato Stangherlin che trova il colpo di testa vincente.