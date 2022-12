F.C. Spinea 1966 è lieta di annunciare gli accordi raggiunti con: il classe ’85 Christian Minio, centrocampista ed ex Favaro; il classe ’01 Nicola Barzaghi, centrocampista ed ex Union Pro; il classe ’87 Mauro Urban, portiere ed ex Robeganese Fulgor Salzano; il classe ’92 Mattia Zanon, centrocampista; il classe ’01 Alessandro Rampin, attacante ed ex Robeganese Fulgor Salzano.

Escono invece il classe ’87 Nicola Petrilli, il classe ’01 Riccardo Gavagnin, il classe ’01 Edoardo Girardi, il classe ’02 Abubakar Abdul Kayyoum.