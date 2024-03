Eccellenza, il Sandonà batte 3-0 il Portomansuè e continua a volare

PORTOMANSUÉ - SANDONA' 0-3

Portomansuè (4-3-3): Manente, Pavarini, Kostadinovic (1' st Colombera), Pramparo, Granati, Cecchele (12' st Tomasella), Grandin, Barra (39' st Dassiè), Alcantara, Agostini, Bonaldi (27' st Filippini). All. Della Bella.

Sandonà (3-5-2): Noè, Pasian, Granzotto, Abcha (47' st Santarcieri), Di Sopra (1' st Mazzon), Fortunato, Scroccaro, Soncin, De Stefani (37' st Donadello), Berardi (41' st Brichese), Crivaro. All. Bisiol.

Reti: st 3' Fortunato (r), 32' De Stefani, 45' Crivaro.

Arbitro: Marana di Padova (assistenti Bergamin e Lorenzin di Castelfranco).

Note: ammoniti Di Sopra, Alcantara. Angoli 3-9. Recuperi pt 1', st 4'. Spettatori 500 circa.

Mansuè. Il Sandonà batte 2-0 il Portomansuè nel big match della 27esima giornata di campionato: primo tempo a reti bianche e con poche emozioni, nella rirpesa i biancocelesti la sbloccano subito con il rigore di Fortunato, raddoppiano con il colpo di testa di De Stefani e la chiudono con Crivaro. Prova di forza del Sandonà che, a tre turni dalla fine, dovrebbe giocarsi il campionato con Conegliano, Godigese e Calvi Noale.

Divisa nera per il Portomansuè, in campo con il 4-3-3: quattro cambi rispetto alla squadra vista con la Godigese, i due terzini sono infatti Pavarini e Granati, novità anche a centrocampo con Grandin e Cecchele, confermato invece il tridente. Classica maglia per il Sandonà che si dispone con il solito 3-5-2: confermata quasi in toto la squadra che ha battuto la Calvi, in mediana si rivede Soncin, davanti il bomber del momento Crivaro. Prima occasione al 10': corner per il Sandonò, spizzata di Berardi, Abcha non riesce a mettere in rete sottomisura. Al 17' gran riflesso di Manente che salva i suoi da un autogol dopo una deviazione di Alcantara sugli sviluppi di un angolo, il gioco però era fermo a causa di un fallo ai danni del numero nove locale. Passa mezzora ma non succede granché: la partita è giocata con un buon ritmo ma i due portieri sono praticamente inoperosi. Il Sandonà, eccetto per l'occasione di Abcha, non è si è più fatto vivo dalle parti di Manente, per il Portomansuè invece una punizione dal limite al 20' tirata però molto alta da Barra e un tiro dalla distanza di Granati al 32' su cui fa buona guardia Noè. Al 33' lunghissima azione personale di Bonaldi che poi conclude sull'esterno della rete. I biancocelesti restano sempre molto pericolosi su calcio piazzato: al 43' corner di Fortunato, girata al volo di Pasian e Manente blocca il tiro centrale. Allo scadere cross dalla destra in area Portomansuè, deviazione maldestra di Agostini che rischia di servire Crivaro, Manente in uscita bassa lo anticipa. Si chiude così un primo tempo con ben poche emozioni.

Al 2' cross di Grandin, Alcantara arriva alla deviazione con un secondo di ritardo. Parte forte il Portomansuè, probabilmente troppo: infatti al 4' il Sandonà lancia in contropiede Crivaro che sfida in velocità Pramparo che in area lo tocca: rigore e ammonizione. Dal dischetto lo speciallista Fortunato spiazza Manente e firma lo 0 a 1. Tre minuti dopo nuova azione in ripartenza dei biancocelesti: De Stefani serve Crivaro, cross per Berardi che incredibilmente da due passi tira alle stelle. Il Portomansuè non riesce a reagire: la squadra di Della Bella prova parecchie volte a creare qualcosa dalle parti di Noè, le tre punte però non riescono mai a calciare verso la porta del portiere sandonatese. I biancocelesti invece lasciano sfogare i padroni di casa, non disdegnando di attaccare: al 26' cross in mezzo, girata di Crivaro, blocca Manente. Il Sandonà al 32' raddoppia: corner di Fortunato, stacco di De Stefani, la sfera subisce una leggera deviazione e si infila all'incrocio. Il Portomansuè continua a giocare allo stesso modo, non concludendo mai in porta. Gli ospiti invece sono letali: al 45' gran palla di Soncin per Crivaro che, partito sul filo del fuorigioco, salta Manente in uscita e mette in rete a porta vuota.