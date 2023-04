Eccellenza, incredibile vittoria 4-3 dell'Union Clodiense

UNION CLODIENSE CS - DOLOMITI BELLUNESI 4-3

GOL: pt 10′ Aliu, 39′ Faraon; st 16′ Tognoni, 22′ autogol di Pettinà, 44′ Pettinà, 49′ Padovan, 50′ Corbanese.

UNION CLODIENSE: Zecchin, Marocco, Tinazzi (st 40′ Gning), Duse (st 45′ Calcagnotto), Munaretto, Cuomo, Tognoni, R. Serena, Aliu (st 40′ Padovan), F. Serena, Calabrese (st 36′ A. Rossi). Allenatore: Andreucci.

DOLOMITI BELLUNESI: Patitucci; Cucchisi (st 30′ Alcides), Alari (st 45′ Sommacal), Vavassori, Toniolo (st 10′ Pettinà); Faraon, Conti (pt 36′ Tuninetti), Arcopinto; Artioli; Corbanese, A. Cossalter. Allenatore: Zanin.

ARBITRO: Carsenzuola di Legnano (assistenti Lembo di Valdarno e Veli di Pisa).

NOTE: ammoniti Vavassori, Cuomo, Arcopinto. Espulso: st 29′ Tognoni per somma di ammonizioni. Angoli: 10-3 per l’Union. Recupero: pt 3′; st 8′.

Vittoria rocambolesca per l'Union Clodiense che al Ballarin batte 4-3 le Dolomiti Bellunesi e resta a -2 dalla capolista Legnago Salus. A Chioggia succede veramente di tutto ma alla fine a spuntarla è la squadra di Andreucci.

L’Union parte subito a mille, sfiorando il vantaggio al 4′ con un colpo di testa di Munaretto. Il gol 6′ più tardi Aliu, abile a sfruttare una verticalizzazione di Calabrese, a portarsi il pallone sul destro e a trafiggere Patitucci sul primo palo. I bellunesi provano a reagire con una punizione di Artioli, a lato, mentre l'Union Clodiense va vicina al raddoppio: a ridosso della mezz’ora Tognoni scodella in mezzo per il solito Aliu che di testa impegna il portiere. Il duello Aliu-Patitucci si rinnova pure al 32′: nella circostanza il portiere neutralizza di piede. Ma le Dolomiti Bellunesi non demordono e al 39′ ristabiliscono la parità al termine di un batti e ribatti nel quale l’ultimo e decisivo tocco è di Faraon. A pochi istanti dalla pausa altro brivido: lo provoca Riccardo Serena, artefice di una punizione che si stampa sulla traversa. L'Union Clodiense però non ci sta e al rientro dall’intervallo produce il massimo sforzo per rimettere il muso avanti. A salire in cattedra è Tognoni: l’esterno prima impegna Patitucci, poi prende il tempo alla difesa dolomitica e, di testa, confeziona il 2-1. Poco dopo Calabrese semina il panico sulla fascia e calcia sul secondo palo dove trova Pettinà, il quale devia inavvertitamente nella propria porta: 3-1. Nel frattempo, si fa anche male l’arbitro e il recupero lievita. Tognoni è protagonista nel bene e pure nel male in quanto a un quarto d’ora abbondante dallo scadere viene espulso. I dolomitici ne approfittano con Pettinà, capace di riscattare lautorete con la deviazione vincente del 3-2. Padovan, al 94′, punisce ancora e confeziona il poker, mentre l’ultimo acuto è di Corbanese per un pazzo 4-3.