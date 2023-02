Eccellenza, programma e arbitri di domenica

Archiviato il pareggio del Tenni, la Calvi Noale torna in casa domenica per la 27^ giornata del torneo di Eccellenza. La squadra di Pulzetti troverà di fronte la pericolante Liventina, all'andata a Motta di Livenza finì 1-1. Tre punti farebbero comodo per provare ad avvicinarsi alle prime tre delle classe.

Big match per il Sandonà che allo Zanutto riceve il Vittorio Falmec. I rossoblu erano una delle squadre più in forma del torneo ma con tre sconfitte di fila, piuttosto rocambolesche, sono nuovamente scesi. La squadra di mister Davanzo è in buona forma e può fare bottino pieno.

A Caorle invece sfida salvezza delicatissima tra i litoranei di casa e lo Spinea: il CLS arriva dalla sconfitta, nel complesso a testa alta, con la United BC, mentre gli ospiti dopo aver risalito la china nelle ultime settimane hanno fatto invece nuovamente dietrofront. subendo tre battute d'arresto di fila. All'andata i gialloblu vinsero 2-1.

Infine impegno con il Liapiave per la Robeganese che, nonostante la posizione deficitaria di classifica, ha conquistato 4 punti nelle ultime 2 partite.

Di seguito il programma completo delle partite e degli arbitri:

Arcella - Treviso: Kurti di Mestre

Calvi Noale - Liventina: Crivellaro di Legnago

Caorle La Salute - Spinea: Taouili di Vicenza

Eclisse Carenipievigina - United Borgoricco Campetra: Saffioti di Como

Liapiave - Robeganese: Carraro di Padova

Opitergina - Godigese: Buzzone di Enna

Portomansuè - Giorgione: Scifo di Nuoro

Sandonà - Vittorio Falmec SM Colle: Targhetta di Castelfranco

Unione Limana Cavarzano - Piovese: Bortoletto di Treviso