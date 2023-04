Eccellenza, stasera in campo Sandonà e Spinea

Si disputeranno stasera le ultime tre gare del 38° turno del campionato di Eccellenza.

Il Sandonà alle 18 allo Zanutto ospita il Liapiave: biancocelesti che si giocano le ultime chance di rientrare nella corsa playoff, serve a tutti i costi una vittoria sulla squadra dell'ex Paladin. All'andata il Sandonà vinse 2-0 a San Polo di Piave, gol di Fortunato e Pasqual.

Servono ancora, e non poco, i punti allo Spinea che stasera alle 20.30 se la vedrà con il Vittorio Falmec SM Colle. I rossoblu sono ormai fuori da qualsiasi discorso playoff mentre la squadra di Vianello deve dare continuità alla vittoria di 10 giorni fa sull'Eclisse Carenipievigina. I gialloblu infatti al momento sarebbero retrocessi senza fare i playout per via della regola dei punti di distacco (8).

Il programma completo delle partite e degli arbitri designati:

Sandonà - Liapiave (ore 18): Crivellaro di Legnago

Opitergina - Eclisse Carenipievigina (ore 20.30): Moroso di Venezia

Vittorio Falmec SM Colle - Spinea (ore 20.30): Carraro di Padova