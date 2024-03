Il Venezia travolge 9-0 il Tabor Sezana in amichevole

L’amichevole Venezia-Tabor Sezana, andata in scena ier pomeriggio allo stadio Penzo, si è chiusa con la vittoria dei padroni di casa per 9-0. Un buon test per i padroni di casa in preparazione alla sfida contro la Reggiana.



Dopo appena cinque minuti di gioco gli arancioneroverdi passano in vantaggio con un colpo di testa di Svoboda su assist di Andersen da calcio d’angolo. Dopo 13’ il raddoppio in spaccata di Gytkjaer che ha ricevuto un assist dalla sinistra di Bjarkason. Al 25’ Olivieri davanti al portiere non sbaglia e sigla la terza rete del match. Pochi secondi più tardi Bjarkason segna il 4-0 con uno splendido tiro dalla distanza. Poco dopo la mezzora di gioco, l’arbitro concede un calcio di rigore ai padroni di casa dopo che la difesa del Tabor Sezana aveva respinto una conclusione con il braccio. Dal dischetto Gytkjaer non si lascia intimidire e insacca il pallone in rete per il 5-0. Prima della pausa c’è spazio per il secondo gol di Bjarkason, bravo ad approfittare di una respinta del portiere, e il gol del 7-0 con una bella conclusione da fuori area di Šverko.



Nell’intervallo quattro sostituzioni per gli arancioneroverdi: Candela e Ullmann prendono il posto di Altare e Šverko nella difesa a tre, Grandi entra in porta al posto di Bertinato e Cheryshev sostituisce Zampano sulla fascia. Dopo qualche minuto Olivieri non riesce a trovare la porta dal limite dell’area, pallone a lato. Dopo 20’ minuti gli ospiti provano a rendersi pericolosi con una conclusione dal limite dell’area di Keita che però termina alla destra del palo difeso da Grandi. Al 29’ Bjarkason trova la sua personale tripletta su assist di Cheryshev e al 31’ Olivieri insacca per il 9-0. Al 37’ occasione per il ragazzo della Primavera Tavernaro che si fa respingere la conclusione dal portiere avversario da buona posizione. Al 39’ occasione per Svoboda che supera con un tunnel il difensore avversario ma non riesce ad insaccare. Spazio anche per gli altri ragazzi della Primavera, Salviato ed El Haddad che debuttano con la prima squadra arancioneroverde.