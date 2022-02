Ebuehi, lesione al muscolo della gamba. Per Lezzerini intervento riuscito

Il Venezia ha fatto sapere che, in data odierna, il portiere Luca Lezzerini si è sottoposto ad un intervento per la ricostruzione della continuità del tendine del retto femorale destro, a seguito dell’infortunio riportato in occasione della trasferta contro il Torino.

L'intervento, eseguito dal Dottor Lasse Lempainen presso il Mehiläinen NEO Hospital in Finlandia, è perfettamente riuscito e l'atleta inizierà il percorso riabilitativo secondo protocollo. Tutto questo mentre, invece, gli esami strumentali effettuati da Ebuehi hanno evidenziato una lesione a livello del muscolo semitendinoso della gamba sinistra.