Non riesce il miracolo al Venezia incerottato: al 90' l'Inter trova la rete della vittoria

Con una squadra falcidiata dagli indisposti causa virus, il Venezia va a San Siro ad affrontare l'Inter.

La partita

I nerazzurri sono chiamati a farla da padrone ma è il Venezia che parte più compatto e al 19' passa in vantaggio: è bravo Ampadu ad andare sulla fascia e crossare per Henry che di testa giustizia la squadra di mister Inzaghi. L'Inter non decolla, il Venezia appare invece concentrato e ben messo in campo. Al 40', però, arriva il pareggio della squadra di casa: è Barella a mettere in rete dopo la respinta di Lezzerini su tiro di Perisic. Un gol contestato dagli arancioneroverdi che lamentano un fallo di Dzeko su Modolo, rimasto a terra durante l'azione. Nella ripresa l'Inter cambia passo, sfiora per ben due volte il vantaggio con Dzeko e Darmian prima del break di Okereke neutralizzato da Handanovic. Nel finale il forcing della capolista si fa sempre più asfissiante fino al 2-1: è Dzeko di testa a mettere la parola fine al match.

Le interviste

Le parole del vice di Zanetti, Bertolini: «E' un peccato, ci siamo andati vicini a prendere almeno un punto in quella che è stata per noi una settimana difficile. Per noi è un grande dispiacere: abbiamo preso gol a fine partita ma abbiamo giocato con grande orgoglio. L'assenza del mister l'abbiamo sentita: era soddisfatto della partita dei ragazzi anche se anche lui dispiaciuto. Abbiamo lavorato molto sull'aggressività e sull'approccio alla partita: abbiamo voluto lottare con tutte le nostre forze e siamo dispiaciuti per non aver raggiunto quel punto che alla fine era meritato».