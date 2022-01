Girone C

Serie D Girone C

Giovani portieri in movimento. In Serie D l'Union Clodiense ha presentato un nuovo arrivo tra i pali: si tratta di Antony Petre, classe 2003, in prestito dal Bologna e già a disposizione di mister Andreucci.

Montebelluna

La società granata ha ufficializzato anche la cessione del portiere Michele Voltan alla Prodeco Montebelluna.