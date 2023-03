Oggi Ascoli-Venezia, la presentazione di mister Vanoli

A poche ore dalla giornata 30 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare l’Ascoli in trasferta alle 14:00, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



“Vedo la squadra in un buono stato fisico e tecnico, su cui abbiamo molto lavorato nelle ultime settimane. L’Ascoli è una formazione ben organizzata e molto fisica, esperta della Serie B in tutti i suoi elementi e rilanciata da mister Breda. Sarà sicuramente un incontro delicato e combattuto, in una piazza calda, ma abbiamo dimostrato di saper fare bene in trasferta fin dall’inizio. L’identità di una squadra non dipende dal modulo, ma da idee e princìpi. Il mio obiettivo è avere idee chiare, da poter sviluppare all’interno della partita con diverse soluzioni, come abbiamo fatto nelle ultime partite. Questo lavoro si è visto in campo: abbiamo cambiato sistemi, senza perdere certezze, e questi cambiamenti non sono derivati da momenti di difficoltà, ma dalla volontà di allargare gli spazi. Sono contento delle ultime prestazioni, ci manca il risultato per invertire la tendenza. Sto facendo del mio meglio per far capire ai miei giocatori come trovare qualcosa in più, ma la ricerca è dentro di loro, e sono contento sia quando sono capaci di autocritica, che quando riconoscono le loro potenzialità. La nostra salvezza è tutta nelle nostre mani, non in quelle degli altri. Abbiamo avuto l’occasione di chiudere molte partite, è il momento di trovare la determinazione per farlo davvero, soffrendo quando c’è da soffrire”.