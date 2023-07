Seconda Categoria, l'Altino punta a confermarsi nei piani alti

Nella frizzante serata della Festa degli Omeni si è svolta venerdì sera a Portegrandi la presentazione ufficiale dell'Altino. Presenti alla serata, condotta da Chiara Perissinotto, sia le autorità civili rappresentate dall'assessore allo sport di Quarto d'Altino Mirco Toniolo, sia sportive con il vicepresidente del CRV Roberto Mamerti e la delegata per il Basso Piave Manila Bisiol.

L'anno scorso l'Altino da neopromosso dopo aver vinto i playoff in Terza Categoria, ha disputato una stagione ben oltre le più rosee aspettative: quarto posto in campionato, semifinale playoff pareggiata ai supplementari e persa per il peggior piazzamento in classifica, semifinale del TRV persa ai calci di rigori.

Tra i primi a prendere la parola Paolo Carraro, nuovo presidente della società rossoblu: "Stiamo creando una squadra di collaboratori molto efficace, stiamo cercando di completare tutto il settore giovanile con le squadre Allievi e Juniores che ci mancavano: saremo tra le poche squadre della zona ad avere tutte le categorie. Abbiamo già concluso per l'utilizzo del campo parrocchiale, in modo tale da avere un terzo impianto dopo Quarto d'Altino e Portegrandi. La squadra siamo certi che anche quest'anno sia in campionato sia in coppa Veneto ci darà grandi soddisfazioni. Con orgoglio dopo diversi anni siamo riusciti ad avere un preparatore atletico nello staff tecnico, sarà utile a tutti i giocatori anche più piccoli".

Sul fronte mercato il diesse Samuele Cardin ha operato alcuni ritocchi alla squadra in tutti i reparti: il portiere Filippo Celmanti dal Silea, i difensori Mattia Birilli e Nikita Vedernikov dal Cavallino, i centrocampisti Alessandro Guernier dal Musile Mille, Stefano Zane dal Monastier S. Biagio e Lorenzo Parise dal Condor, l'attaccante Omar Pivato dal Cortellazzo. Cosi il ds si è espresso: "Possiamo dire che l'anno scorso l'obiettivo è stato centrato: era la salvezza e l'abbiamo raggiunta con largo anticipo, poi abbiamo avuto la possibilità di costruire dei mattoncini importanti per il nostro percorso di crescita. Spero che quest'anno torneranno utili, vorremmo riprovarci. E' stata un estate impegnativa sul fronte mercato, ringrazio tutti i ragazzi che hanno deciso di restare: hanno sposato il nostro progetto rifiutando offerte economicamente importanti. La rosa è al 99% completa, manca forse qualche tassello che possa farci fare la differenza.

Confermatissimo in panchina dopo gli ottimi risultati raggiunti l'allenatore Nicola Talon, coadiuvato dal vice Marco Mastracusa e dal collaboratore Dino Talon. Ai nostri microfoni mister Talon è apparso determinato per il nuovo anno: "Ripartiamo con i piedi per terra, tracciando il nostro percorso partita per partita. Certamente per come abbiamo chiuso le aspettative da parte nostra sono alte, lavoreremo di settimana in settimana. Il girone dell'anno scorso è complicato, con una decina di squadre che possono competere per la zona playoff. Noi speriamo di essere una di questi. Se dovessimo capitare nel girone mestrino sarebbe un'incognita sia per noi sia per gli avversari, senza dubbio mi affascinerebbe per fare qualcosa di diverso. Sicuramente nel sandonatese conosciamo molto bene l'ambiente e gli avversari: anche le neopromosse Marina e Ponte Crepaldo sono forti, non ci sono squadre materasso".

LA ROSA

Portieri: Filippo Celmanti, Simone Morosini, Nicolò Smaniotto.

Difensori: Mattia Birilli, Michael De Nobili, Mattia Fiore, Simone Gualdonini, Umberto Moro, Luca Padovan, Giorgio Pordon, Matteo Ronca.

Centrocampisti: Rages Bellio, Nicola Boscariol, Ibrahim Dabre, Ismael Dabre, Alessandro Guernier, Filippo Magrini, Davide Pasini, Enrico Pavan, Andrea Romano, Stefano Zane.

Attaccanti: Filippo Borga, Adil Kosumovic, Omar Pivato. Christian Tavella, Daniele Zorzi, Omar Pivato.